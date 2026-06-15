Mundial 2026 – Partidos de este lunes 15 y resultados del domingo 14

15 junio, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0

Cada día vamos brindando la jornada y los resultados del  Mundial 2026

Partidos y resultados del lunes 15 de junio

España vs. Cabo Verde (Grupo H)

  • Horarios: 13:00 (ARG/URU), 12:00 (CHI), 11:00 (COL/ECU/PER), 10:00 (MEX), 12 p.m. ET
  • Sede: Atlanta

Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

  • Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX), 3 p.m. ET
  • Sede: Seattle

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

  • Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX), 6 p.m. ET
  • Sede: Miami

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

  • Horarios: 22:00 (ARG/URU), 21:00 (CHI), 20:00 (COL/ECU/PER), 19:00 (MEX), 9 p.m. ET (16 de junio)
  • Sede: Los Ángeles

 

Partidos y resultados del domingo 14 de junio

Alemania 7-1 Curazao (Grupo E)

  • Sede: Houston

Alemania se estrenó con goleada y obtuvo sus tres primeros puntos en esta Copa Mundial ante una debutante Curazao que pese a demostrar un gran esfuerzo en su presentación y conseguir su primer gol en la historia de los Mundiales, no puedo evitar el abultado resultado. Kai Havertz (45’+5′ Pen, 88′) encabezó a seis anotadores alemanes.

Países Bajos 2-2 Japón (Grupo F)

  • Sede: Dallas

Países Bajos y Japón empataron en un intenso partido en el que los asiáticos rescataron puntos en el último minuto del tiempo regular. Virgil Van Dijk abrió el marcador al 51′, pero la ventaja solo les duró cinco minutos hasta que Keito Nakamura anotó el empate al 57. Crysencio Summerville volvió a poner al frente a los Países Bajos, pero Daichi Kamada salió en respuesta de su selección con un gran cabezazo al 89′ tras un tiro de esquina.

Costa de Marfil 1-0 Ecuador (Grupo E)

  • Sede: Philadelphia

El conjunto africano se echó tres puntos al bolsillo tras ganar de último minuto a una selección ecuatoriana que fue ligeramente superior durante todo el encuentro, pero que no logró capitalizar en el marcador. Amad Diallo se hizo notal al 90′ para firmar el 1-0 definitivo a pase de Wilfried Singo tras una gran carrera por la banda derecha.

Suecia 5-1 Túnez (Grupo F)

  • Sede: Monterrey

Suecia goleó a Túnez en el Estadio Monterrey con grandes actuaciones de Viktor Gyökeres (59′) y Alexander Isak (30′), quienes anotaron un gol y dieron una asistencia cada uno (dos asistencias, en el caso de Isak) en una contundente victoria.

Pos Equipo PJ G Pts
1 Alemania 0 0 0
1 Curazao 0 0 0
Grupo F
Pos Equipo PJ G Pts
1 Países Bajos 0 0 0
1 Japón 0 0 0

Copa Mundial de la FIFA™

Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo B
Pos Equipo PJ G Pts
1 Canadá 1 0 1
2 Bosnia y Herzegovina 1 0 1
Grupo C
Pos Equipo PJ G Pts
1 Brasil 0 0 0
1 Marruecos 0 0 0

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