Mundial 2026 – Partidos de este lunes 15 y resultados del domingo 14

Cada día vamos brindando la jornada y los resultados del Mundial 2026
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|Pts
|1
|Alemania
|0
|0
|0
|1
|Curazao
|0
|0
|0
Grupo F
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|Pts
|1
|Países Bajos
|0
|0
|0
|1
|Japón
|0
|0
|0
-
Grupo D
-
FINAL
-
-
Grupo E
Copa Mundial de la FIFA 2026
-
Grupo B
-
Grupo C
Grupo B
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|Pts
|1
|Canadá
|1
|0
|1
|2
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
Grupo C
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|Pts
|1
|Brasil
|0
|0
|0
|1
|Marruecos
|0
|0
|0
-
-
Grupo B
-
FINAL
-
-
Grupo D
-
FINAL
Grupo B – Viernes 12
-
-
-
Grupo A – Jueves 11-6
-
FINAL
-
FINAL
-
-
Grupo A
Pos Equipo PJ G Pts 1 México 1 1 3 2 República de Corea 1 1 3
N. de la R; fuentes propias FIFA e ESPN.
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