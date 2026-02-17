Multitudinaria primera noche de Carnaval en Ayacucho

Con un marco imponente se realizó la primera noche de Carnavales en nuestra ciudad. La noche verdaderamente acompañó con un clima ideal para que sean miles las personas que se acercaron hasta Avenida Colón, en cercanías a Plaza Norte, a disfrutar del juego del carnaval como del paso de las comparsas.

Hoy martes continuará desde las 21 horas con nuevamente el paso de las comparsas y murgas a lo que se sumarán sorteos de bicicletas que entrega el Municipio como también la tradicional quema del rey Momo.