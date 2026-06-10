Multitudinaria Feria Distrital de Ciencia y Tecnología

Desde la mañana de este miércoles se realiza en el Galpón de Espectáculos de la Fiesta del Ternero, una nueva edición de la Feria Distrital de Ciencia y Tecnología, que reúne a todos los establecimientos educativos de Ayacucho.

Todos los niveles reunidos en un mismo espacio mostrando sus trabajos, investigaciones y parte de la actividad educativa que se lleva a cabo en las aulas.

Por la tarde será la entrega de premios donde se conocerá qué proyectos pasan a la siguiente instancia.

De manera previa se llevó a cabo el acto de apertura con los mensajes de la Inspectora Jefa Regional de la rama privada, Elena Lamenza, la Coordinadora Regional de Actividades, Ana Hourcouripe, la Jefa Distrital Lucrecia Aguirre y el Intendente Emilio Cordonnier