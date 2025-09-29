MTB Series MDQ Sierra de los Difuntos – El domingo 5 de Octubre con la crono de Km Infinito

MTB SERIES MDQ – SIERRA DE LOS DIFUNTOS – 3ª Edición

Cuando: Domingo 05 de Octubre de 2025 – Sierra de los Difuntos, Ruta 226 km28.5, Colinas Verdes (Mar del Plata)

Dónde: Estancia Rincón Grande, Colinas Verdes, Mar del Plata

Ubicación googlemaps: CLIK ACA

Organización: Punto Norte Cycling mdp

Crono: Kilómetro Infinito

Modalidad: Rally Bike, individual en pelotón

Distancias:

– 45 kms. Categorías Competitivas, e-bike y Gravel.

– 30kms. Categorías Promocionales.

– 20kms. Categorías Principiantes.

Cronograma:

Sábado 4 de Octubre: de 14 a 20 hs. en Golden Bike: Alberti 1266 (casi Güemes)

Domingo 5 de Octubre: de 7,00 a 10,00 hs. Últimas Acreditaciones en el lugar de largada.

– 9,00 hs. Inicio de la primera manga. Categorías Promocionales y Principiantes.

– 11,00 hs. Inicio de la segunda manga. Categorías Competitivas, E-bike y Gravel.

– 14,00 hs. Aproximadamente; entrega de premios.

CATEGORÍAS COMPETITIVAS – 45 kms – (3 vtas de 15 km – 230 mts. de desnivel por vta.)

(Se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025, ej: si al momento de la carrera tenés 49 años, pero en el transcurso de este año cumplís 50 se te toma que tenés 50 años)

DAMAS

PRO “libre”

Damas “A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Damas “C” de 50 a 59 años (Clases 1966 a 1975)

Damas “D” de 60 años y más (Clases 1965 / 64 / 63 y anteriores)

CABALLEROS

PRO “libre”

Juveniles hasta 21 años (Clases 2004 / 2005/ 2009 y posteriores)

Elite de 22 a 29 años (Clases 1996 a 2003)

Master A1 de 30 a 34 años (Clases 1991 a 1995)

Master A2 de 35 a 39 años (Clases 1986 a 1990)

Master B1 de 40 a 44 años (Clases 1981 a 1985)

Master B2 de 45 a 49 años (Clases 1976 a 1980)

Master C1 de 50 a 54 años (Clases 1971 a 1975)

Master C2 de 55 a 59 años (Clases 1966 a 1970)

Master D1 de 60 a 64 años (Clases 1961 a 1965)

Master D2 de 65 a 69 años (Clases 1956 a 1960)

Master E de 70 a 74 años (Clases 1951 a 1955)

GRAVEL

Damas “libre”

Caballeros “libre”

E-bike “única” – 45 kms

MUY IMPORTANTE: En las categorías competitivas se aplicará el sistema de lapeo, que consiste en que, todo aquel competidor que no llegué a iniciar la 3º vuelta en un tiempo determinado de competencia, finalizará con vuelta menos y será igualmente clasificado, teniendo derecho a podio en caso de quedar entre los 5 primeros de su categoría.

CATEGORÍAS PROMOCIONALES – 30 kms – (3 vtas de 10 km – 120 mts. de desnivel por vta.)

(Se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025, ej: si al momento de la carrera tenés 49 años, pero en el transcurso de este año cumplís 50 se te toma que tenés 50 años)

Promo Damas “A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Promo Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Promo Damas “C” de 50 a 59 años (Clases 1966 a 1975)

Promo Damas “D” de 60 años y más (Clases 1965 / 64 / 63 y anteriores)

Promo Caballeros “A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Promo Caballeros “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Promo Caballeros “C” de 50 a 59 años (Clases 1966 a 1975)

Promo Caballeros “D” de 60 años y más (Clases 1965 / 64 / 63 y anteriores)

CATEGORÍAS PRINCIPIANTES – 20 kms – (2 vtas de 10 km – 120 mts. de desnivel por vta.)

(Se inscribe por año de nacimiento, o sea la edad que tendrá el competidor al 31/12/2025, ej: si al momento de la carrera tenés 49 años, pero en el transcurso de este año cumplís 50 se te toma que tenés 50 años)

Principiantes Damas “A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Principiantes Damas “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Principiantes Damas “C” de 50 a 59 años (Clases 1966 a 1975)

Principiantes Damas “D” de 60 años y más (Clases 1965 / 64 / 63 y anteriores)

Principiantes Caballeros “A” hasta 39 años (Clases 1986 / 87 / 88 y posteriores)

Principiantes Caballeros “B” de 40 a 49 años (Clases 1976 a 1985)

Principiantes Caballeros “C” de 50 a 59 años (Clases 1966 a 1975)

Principiantes Caballeros “D” de 60 años y más (Clases 1965 / 64 / 63 y anteriores)

Los menores de edad, en cualquier categoría, deberán llevar una autorización firmada por padre, madre o tutor.

CUPOS LIMITADOS – 400 CORREDORES

NO SE TOMAN INSCRIPCIONES POR REDES SOCIALES.

INSCRIPCIONES DESDE EL 15/07/2025 AL 03/10/2024 a las 18:00 hs

Costo de la Inscripción:

PRIMERA ETAPA: 16/08/25 – 20 hs. finalizada

SEGUNDA ETAPA: 16/09/25 – 20 hs. finalizada

TERCERA ETAPA – desde el 17/09/2025 al 01/10/2025

Promocionales y Principiantes – $ 72.000

Competitivos – Gravel – E-Bike $ 76.000

Se abona el 50% al inscribirse y el 50% en la acreditación

____________________________________________________________________________

ÚLTIMO DÍA PARA ENVIO DE PAGOS, JUEVES 02/10/25 HASTA LAS 18 HS. PASADA ESA HORA SE DARÁ DE BAJA A QUIEN NO HAYA ENVIADO EL COMPROBANTE AL MAIL kminfinito@live.com.ar.

El costo abonado en concepto de inscripción, NO TIENE DEVOLUCIÓN, en el caso de que el corredor por el motivo que fuese no pueda participar del evento. PODRÁ TRANSFERIRLO a otro corredor que ocupe su lugar.

Derechos de inscripción: Premios según la escala publicada a continuación – Kit del Corredor – Placa del corredor – Derecho a participar de la prueba – Asistencia sanitaria – Clasificación.

Premiación:

Del 1º al 3° Puesto Generales Competitivas de Damas y Caballeros.

Del 1º al 5º en todas las categorías.

Modos de inscripción: enviá tus datos y a vuelta de correo te enviaremos los datos de la cuenta para realizar el depósito.

Por favor verifiquen la dirección de mail que nos envían y que esté funcionando.

No olviden conservar el comprobante del pago que realicen para presentarlo en la acreditación, el día de la competencia.

MUY IMPORTANTE; la respuesta al formulario de inscripción NO ES AUTOMÁTICA, se responde a las 13 y 19 hs. aproximadamente de lunes a viernes. Los fines de semana es muy probable que no reciban respuesta ya que por lo general estamos en algún evento.

CLIK ACA para enviar sus datos (por favor utilizar mayúsculas y minúsculas según corresponda al completar el formulario, gracias)

CENTROS DE INSCRIPCIÓN HABILITADOS:

Mar del Plata: Golden Bike: Alberti 1266 (casi Güemes)

Tandil:PFBIKE, San Lorenzo 441.

Balcarce: HTM Bikes, Calle 20 e/17 y 19.

Necochea: Sebastián Alvarengo, 2262-531529

Pinamar: Sunspeed CET, Martín Pescador y Pioneros.

Kilometro Infinito: en las carreras previas.

HABRA SERVICIO DE FOOD TRUCK

MINI CLUB PARA NIÑOS – CAFETERIA – DJ

EL EVENTO SE TRANSMITIRÁ EN VIVO POR YOU TUBE

Informes:

Celular: 223-5192080 (Dario)

Instagram: @mtbseriesmdq