Mildren del Sueldo asume la presidencia de la Federación Argentina de Cardiología

Doctora en Medicina y Cirugía y referente en salud cardiovascular de la mujer, la cardióloga radicada en Villa María, Córdoba, estará durante un año al frente de la entidad federal que nuclea a sociedades de cardiología de todo el país, con una agenda centrada en el federalismo, la prevención y la formación médica, articulados en un modelo de gestión integral.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) renovó sus autoridades y eligió a la nueva presidente y mesa directiva que conducirá durante un año a la institución. La Dra. Mildren del Sueldo (MP 19060 / ME 5866) asume con la tarea de profundizar el perfil federal de la entidad, fortalecer los vínculos con las autoridades de salud nacionales y provinciales e impulsar campañas de prevención dirigidas a la población.

Sobre los ejes de su gestión, del Sueldo señala: “Recibo una FAC fortalecida en su producción científica y en sus lazos federales, y mi compromiso es construir sobre ese camino. Mi gestión se apoyará en un modelo que integre varios pilares: un federalismo real que lleve la cardiología de excelencia a todo el interior del país, la prevención cardiovascular como política central, la formación y la educación médica continua, y la concientización de la comunidad sobre el cuidado de su salud cardiovascular. Quiero, además, potenciar la proyección internacional de la institución y su vínculo con las principales sociedades científicas del mundo, para consolidar una cardiología cada vez más cercana, moderna y con fuerte presencia nacional e internacional.”

La Dra. del Sueldo es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y especialista universitaria en Cardiología, con residencia cumplida en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba. En 2020 obtuvo el título de Doctora en Medicina y Cirugía (PhD) por la Universidad Nacional de Córdoba, con una tesis sobre factores de riesgo vascular y estado cognitivo en mujeres del interior cordobés, calificada con la máxima distinción.

Su llegada a la presidencia es el resultado de una extensa carrera dentro de la propia institución. Miembro titular de la FAC desde 1991, se desempeñó como Secretaria Nacional de Docencia, integró comisiones directivas de la institución en diferentes roles y fue presidenta del Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer, del que hoy es presidenta honoraria. Fue, además, presidenta fundadora de la Sociedad de Cardiología de Villa María y Sudeste Cordobés. Asumió como vicepresidente electa en 2023 y completó el recorrido institucional hasta la presidencia 2026–2027.

En el plano internacional, se desempeñó al frente de Mujeres en Rojo Argentina —parte de la iniciativa mundial #GoRedForWomen de la American Heart Association, dedicada a campañas de prevención cardiovascular en mujeres— y es miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), donde ha ejercido distintos roles.

En el ámbito universitario, es docente de posgrado de las universidades nacionales de Córdoba y de Villa María, y codirectora de la Diplomatura Universitaria de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la Universidad Nacional de Villa María, pionera en su tipo en el ámbito hispanohablante de la región.

En el plano académico, es autora de numerosos trabajos de investigación y publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, editora de capítulos de libros de referencia en la especialidad y autora princiapl de las Guías de Prevención de Enfermedad Cardiovascular en la Mujer de la SIAC, además de haber recibido distinciones por sus trabajos de investigación clínica.

Su llegada tiene, asimismo, un fuerte valor federal: del Sueldo es la primera presidente de la FAC proveniente de una ciudad del interior del país como Villa María, en una entidad fundada hace más de 60 años. Un hecho que reafirma el espíritu que distingue a la institución desde sus orígenes.

A ello se suma un significativo valor simbólico: del Sueldo es la segunda mujer en presidir la FAC en toda la historia de la institución. Buena parte de su trayectoria ha estado dedicada precisamente a visibilizar la enfermedad cardiovascular en la mujer y las diferencias de género en cardiología, de modo que su llegada representa también un mensaje de equidad para las nuevas generaciones de cardiólogas.

De este modo, el cardiólogo Diego Echazarreta culmina su mandato al frente de la FAC, durante el cual se centró en potenciar la presencia de la institución, profundizar los lazos federales y consolidar los canales de cooperación con instituciones internacionales.

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