Martes 2 de junio de 2020 – La palabra de Milagros Ciganda al cumplirse HOY un año de su accidente

En muy difícil en este día no hacerse un montón de preguntas, que tienen que ver con la justicia, el destino, la mala fortuna, una desgracia, porque a uno u otro, que será del futuro, etc, etc…

Hoy en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar podemos hablar nuevamente con Milagros, con su familia, en un intento de estar cerca, de mostrarle nuestro afecto, para que nuestra comunidad aunque sea leyendo esta nota, o virtualmente interesándose, le de fuerzas para seguir, las mismas que les dio hasta ahora, y las que necesita para seguir…

A. al D; ¿Cómo estás Mili, como andan ustedes a un año de ese día que les cambio la vida?

M. C;”Vos me preguntas como me siento…Y yo te digo…Acá en esta silla acordándome de ese día 2 de junio. Un año paso…Y yo sin caminar, es triste decirte eso para mi porque me acuerdo clarito ese día. Quede tirada en la avenida en el medio de la calle como un pajarito con la pierna para atrás, y desde ahí al hospital, en horas al regional donde quede en una camilla y por tres días no pude ver a mamá ni papá y sin agua, por con el cuello ortopédico, sin moverme. Solo se que mis padres a la madrugada estaban afuera de la guardia con frío esperando, para saber de mi. Por eso siento rabia, tristeza y angustia”

A. al D; ¿Actualmente estas en Ayacucho, porque sos paciente de riesgo verdad?

M. C;”Me preguntas si soy paciente de riesgo !!;! Si lo soy, me tengo que cuidar pero también soy fuerte y le voy a poner toda mi garra, porque aunque me sienta triste, también agradezco estar viva”.

A. al D; ¿Cómo ha sido todo este último tiempo de rehabilitación?

M. C;”Y tomo un montón de medicamentos todos los días. Un inyectable todos los días que gracias a Dios mi hermana y mamá aprendieron a atenderme, aunque mi certificado medico dice que tengo que tener un acompañante, pero ellas por ahora pueden ayudarme”.

A. al D; Hubo una gran movida del pueblo y podes tener tu silla especial…¿Has podido usarla, lo haces habitualmente?

M. C;” Sí que decir, estoy contenta y agradecida de tener mi silla. Es la que necesitaba porque una común no podía tener por mi postura para sentarme y no poder remar con las manos porque no tengo fuerza. Agradezco esa movida de ese día por mí, A los medios, al pueblo muy solidario y la gente anónima que ayudo. A las bandas locales y todo el que se acercó a apoyar dejando de hacer lo suyo. A Alejandra y su equipo por la idea. Tengo mi silla y también la cama que necesito. También la Municipalidad me está ayudando económicamente con una pensión, y desde Desarrollo Social y desde el hospital tuvimos un gran apoyo en todo momento”.

A. al D; ¿Cómo va la adecuación de tú casa, sabemos que la Municipalidad está llevando a cabo la obra, no?

M. C;”Me preguntas por mi casa…Es sencilla, tiene pieza cocina y baño, la cual por mi accidente el municipio me levantó una pieza más, con un baño todo junto, porque ni está dividida imagínate. Que poco vale mi salud, yo quede sin caminar. Y eso que mamá les dijo que cierren. Me duele mucho decir esto pero más me duele no poder caminar. Solo quiero que piensen con el corazón, y no anden diciendo que se les hizo mucho. No no, el que quiera que pase y mire. Se me iba a pintar la pieza, pero a lo ultimo le dijeron a mamá que no, porque no pueden gastar, y yo pienso que poco corazón porque yo me acuesto y me levanto de la silla a la cama. Hoy estoy enojada como verás, pero es mi realidad. Y gracias a los que me siguen ayudando, a mí y mí familia sin decir nada. Y si el municipio hubiese tenido en regla transito, esto no hubiese pasado, como va manejar un miserable sin papeles borracho y drogado”.

A. al D; ¿Tienen ustedes un abogado, que los asesore legalmente, que puede pasar?

M. C;” Me preguntas por mi Abogado. Sí tengo, pero es personal y si todo está en marcha y espero que se haga justicia, que esté donde debe estar. Yo estoy presa por culpa de él. Estoy prohibida de poder caminar, y no sabes como me duele tener decir esto. Yo era libre, bailaba, reía, salía con mis amigos y trabajaba… Todo eso y más hacia. Hasta ese dos de junio, donde esta persona me dejó tirada, sin movimientos, mi cuerpo de a poco lo dejaba de sentir….”

A. al D; Sin entrar en detalles, y lo hemos hablado en otras ocasiones ¿Debes recordar una y otra vez ese momento del accidente, no?

M. C;”Sí recuerdo el accidente, sí de noche tengo las imágenes…Horríble, veo que se me viene el auto encima. Si tengo las imágenes y me acuerdo todo, y cuando estaba en el suelo con la pierna para atrás. Recuerdo que el miserable me dijo; ¿Estas bien gordita, te paro?, Y yo le contesté si me paro te doy un bife, y ahí noté que mi cuerpo de a poco se dormía y no lo sentía…Mí compañero Dario Storino, también tirado quedo ahí, mientras yo ví que la policía que llegaba. El conductor del auto se pudo ir y después lo agarraron, pero eso ya está en manos de donde debe estar . Yo recuerdo todo, y repito no hubiese pasado si transito andara más en la calle. Es muy triste mi recuerdo, y gracias a Dios que lo puedo contar y para mi caso no quede en el olvido. Tampoco me llamo una pieza. Porque me hubiese merecido más por como quede yo, sin mi libertad de caminar”.

A. al D; ¿Pudiste terminar o pensas terminar el secundario, como nos habían anticipado?

M. C;”Y me preguntas por la escuela jajajajaja -una sonrisa-. Sí había empezado con las materias restantes para terminar. Me mandaban sí, de mi escuela 9 Elvira Granje, donde te conocí a vos Pablo, a vos Cecilia, y todas las profes,mi grupo de compas…Sí voy a terminar siii”

A. al D; En Mar del plata hubo gran apoyo para ustedes, de gente de Ayacucho y de los profesionales ¿Como los recordas, que han significado en este año?

M. C;”Tuve mucha ayuda. Sí la casa de la familia Bianchi – Igoa que le abrieron las puertas a papá, mamá y mi hermana, donde ellos paraban. Ellos la llevaban a mamá hasta que aprendió a andar sola, jajajaja a, a tomarse los colectivos. También agradecida de la ayuda de comestibles que les llegaba de acá, la que vos Pablo llevabas con dinero, y después se sumaron las campañas de Alejandra. A todos gracias,pero bueno, tuve que pasar cosas con mi cuerpo que nunca hubiese imaginado… ¿A vos te parece que no pueda sentir nada?. Es muy triste porque ni caminar, ¡!!nadie va entender !!!. Solo yo, porque es mi cuerpo, mamá y lulú, que son mis acompañantes jajajaja . Saben mucho las dos, mi hermana fue una guerrera al lado mío, no me abandonó nunca. Ella dejó la escuela por internarse conmigo en Inarep . No creo que sepan más que ellas, la diferencia sera el estudio, pero ellas me levantan, me visten me bañan, me cambian,y aprendieron como me tienen que mover, levantarme y como tener mis piernas”.

A. al D; ¿Tenes que volver a Mar del Plata para finalizar el tratamiento de rehabilitación?

M. C;”Tengo que regresar sí, pero me gustaría quedarme en mi pueblo mi gente, mi familia. Pero veo que me falta todavía y allá hay muy buenos profesionales. Es el lugar de rehabilitación, donde te enseñan a vos y al familiar. Está bueno, es un equipo re lindo el que tengo, somos como familia y el mate que no falte. Mí fisiatra es lo más, la psícologa, la terapista, el kinesiologo, y mi enfermera hasta a cenar nos llevó a su casa. Ellos te escuchan, te enseñan y te dicen no me digas gracias porque para eso estamos. Pero eso acá ni se escucha, los voy a extrañar. Pero también se que voy a tener que volver a ver mi especialista en columna, que es el que me operó,y se la jugó. Solo yo voy a tener fé, en las palabras de los médicos. Son duras, pero te explican todo. Los viernes, mi equipo me llama para ver como voy, Les tuve que decir que estuve internada, Dios… Pero solo fue una infencción, pero como extrañe a mi equipo. Me tengo que hacer la idea que estoy acá, como yo adaptarme y acá adaptarse a mí. Hubo cosas que no sabían, les falta preparación para un paciente como yo. Habrá que preguntar y ver como explica mi hermana o mamá. No hacer lo que le parece…Yo soy paciente difícil para la movilidad. Sí me mueven mal o me caigo, y yo ya quede con miedo. Pase muchas horas en los quirófanos y meses mirando para arriba, que fue donde me lastimé. No me estoy quejando, pero, pregunten, antes de retar como el horario de visitas. Sí entiendo el virus, pero mas virus del que había allá, en un hospital de 5 pisos de grande ?. Por suerte puedo hablar y decir, solo digooo nooo, alguna silla de ruedas mejor. En el hospital porque no tenía cinturón, y la silla???Ay Dios, de 1810 era !!. Imaginate sí ocurre un accidente grande y casi me caí, pero bueno me dolió toda la nuca, pero son cosas que se van a mejorar espero. Sí digo esto es porque me siento triste y enojada. Pero me atendieron bien, solo eso nada mas. Hay que tener un cuidado especial para pacientes sin sensibilidad como yo, porque de la cintura para abajo tengo el cuerpo muerto…Aaaaaaa me olvidaba, y me dijeron, haber chiquita, parate y tenete vos para la radiografía… ¿Como me voy a parar? sí no camino Dios mío ¡!!Bueno les agradezco por la nota, y quiero agradecer a las redes sociales…A los que me escriben dándome fuerzas Mili…Y yo quiero mi libertad, pero se que solo Dios dirá…Y gracias a mi familia, mis amigos, se que terminando la nota me voy a dar cuenta que hable de más, pero dije lo que sentía, lo que me parece, y lo que veo…Ya un año yo privada de mis piernas, y esta persona seguro en libertad…Bueno termina la nota, esperemos que pase este virus y poder salir. Quiero agradecer a todos los que me ayudaron y aún lo hacen, y espero que nadie se enoje !!!Todos tenemos derecho a opinar, así me dice mí psícologa…jajajajajajajaja …Solo que no se olviden de Mili, porque yo me quedé sin sentir mis piernas. Un abrazo para todos, Mili Ciganda”.