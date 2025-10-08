Miércoles de Jornada de Lucha Docente

Hoy miércoles 8 de Octubre, los docentes realizarán una jornada de protesta contra el desfinanciamiento del sistema educativo que está impulsando el gobierno nacional a cargo de Javier Milei. Es por eso que en Ayacucho, se llevará a cabo desde las 10,30 horas, un evento de reflexión convocado por SUTEBA en su sede de Sáenz Peña 1066, a fin de manifestarse públicamente contra cada uno de los recortes que afectan el desarrollo del sistema educativo. Además, se anunció un Paro Nacional para el venidero martes 14 de Octubre.



Esta jornada de lucha incluirá un espacio de debate, charla sobre autismo a cargo del docente José Cirelli, construcción de una bandera artística como también una radio abierta a quien quiera expresarse.

Este reclamo se da en defensa de la Ley de Financiamiento Educativo, por el sistema previsional, la restitución del FONID y por lograr una convocatoria a Paritaria Nacional Docente.