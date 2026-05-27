Miércoles de alto acatamiento en el paro docente

Con alto acatamiento comenzó hoy miércoles 27 el paro nacional docente que convocó Ctera, y que también se sumó el creciente gremio FreNDEP. En nuestra ciudad, aún sin relevamiento oficial de cada establecimiento educativo, por lo comunicado en los distintos niveles a los alumnos, la medida será nuevamente mayoritaria.

La realidad es que el sector docente no ha tenido una recomposición salarial como se aguarda y por lo tanto, más allá de los goteos con incrementos que pudieron ir acompañando la inflación “oficial”, el bolsillo de los docentes ha sufrido una marcada merma en el poder adquisitivo.

Según informaron desde el FreNDEP, el paro docente se desarrollará bajo la consigna “Ni un docente pobre en la Argentina”. Asimismo, el espacio confirmó adhesiones en al menos 14 provincias, donde habrá concentraciones y marchas para visibilizar la situación salarial de los trabajadores de la educación.

Por su parte, Claudio Vigne, secretario general de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires, aseguró que la medida tiene carácter nacional. Asimismo apuntó contra la pasividad de algunos sectores sindicales.

Reclaman un salario mínimo docente de $2.800.000

El principal reclamo del paro docente está vinculado con la recomposición salarial y las condiciones laborales del sector. Desde el FreNDEP advirtieron sobre el crecimiento del pluriempleo, el endeudamiento de los trabajadores de la educación y la precarización laboral.

En ese contexto, Claudio Vigne sostuvo que el salario mínimo vital y móvil docente debería ubicarse en $2.800.000. Además, remarcó que las actualizaciones salariales deben responder a las necesidades reales de cada provincia.

“Planteamos un nuevo concepto de negociación: el salario mínimo vital y móvil docente debería ser de $2.800.000, y los aumentos salariales deben estar basados en las necesidades reales de las y los trabajadores de la educación en cada provincia”, afirmó.