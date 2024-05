Miércoles 22 de Mayo – ayacuchoaldia.com cumple 13 años, y seguimos creciendo

Se cumplen 13 años de un sueño. La idea había surgido de ver que estaba en contacto las 24 horas con noticias. Deseaba independizarnos y tener un medio propio. Brindarle a la comunidad un medio distinto, gratuito, popular y que este donde lo estuviera la noticia, con profesionalismo y cuidado.

Con los golpes de la vida se dice siempre uno aprende…Lo que no vieron otros en su momento, uno lo fue descubriendo por si solo…Va en realidad solo no. Con el apoyo de la familia, de los afectos, de los primeros anunciantes los cuales hoy algunos se mantienen, con lo que auspiciaron un mes o dos semanas, con los que nos alentaron, nos criticaron, nos enseñaron, nos orientaron, nos ayudaron o no preguntaban donde podían comprarlo…

Ha sido un camino difícil, muy complejo…Primero nos preguntaban dónde se vendía, teníamos unos 400 seguidores y nos preocupaba…Hoy con 5 o 6 mil, hasta 10 mil visitas diarias, sabemos que hay mucho por hacer, pero también por valorar y seguir mejorando. La constancia y dedicación tuvo sus frutos, y hoy disfrutamos de una amistad trabajando y compartiendo muchos menos momentos de lo que la gente cree…Porque uno vive a las corridas…

Algunos dicen ahora que la vida no se vale solo de fotos…Pero es un registro, un testimonio, un tesoro invalorable con el recorrer del tiempo. Fíjense nomas los amigos que han quedado en el camino, con los que nos reímos y compartimos tan lindos e inolvidables momentos, con los que en definitiva compartimos lo más importante, que es nuestras vidas…

Escribimos, miramos las fotos que atesoramos con Sergio y no puedo evitar que se escapen las lágrimas de emoción, de nostalgia de recuerdos que nunca se irán…Deportes, sociales, coberturas, viajes, amistades, sentimientos, emociones y mucho más que nos regaló esta hermosa profesión que a diario hacemos con la misma pasión de siempre…

Les agradecemos a todos, en particular a los que estuvieron desde la primer hora como nuestra diseñadora Josefina Franzani, los lectores y seguidores, muchos de los cuales nos seguirán aun desde algún lugar lejano, quienes ya no nos acompañan físicamente…Y los que sabemos que en silencio, de manera no tradicional como es la compañía de la radio o la imagen de la TV, nos eligen para informarse…Una veces con noticias agradables, y otras con las que nunca se quieren publicar pero son parte de la realidad…

13 años de www.ayacuchoaldia.com.ar millones de visitas, una alegría y un logro que compartimos “a diario” con todos, porque como nos gusta decir…El diario “de todos” sigue creciendo, y va por más…Con vuestro apoyo, el respaldo de todo un pueblo y cientos de ayacuchenses que nos siguen por todo el mundo…MUCHAS GRACIAS !!!!!