Mientras se debatía en el Congreso, la UCR local dio una charla sobre la Reforma Laboral

Mientras se debatía en el Congreso de la Nación, precisamente en la Cámara de Diputados, la UCR local desarrolló una charla que fue propuesta por el ex concejal, Emilio Méndez, en la que disertó el empresario local, Franco Mateo. El motivo fue la Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que horas más tarde, contaría con la aprobación, más allá de su retorno transitorio a Senadores.

La Mesa Directiva del Comité de la Unión Cívica Radical «Dr. Pedro Solanet”, emitió un comunicado en donde agradeció al bloque del Acuerdo Cívico por la charla sobre la Ley de Modernización Laboral como también a los citados disertantes.

“Desde el radicalismo seguimos impulsando el tratamiento de temas políticos y de interés general, con el compromiso de promover el debate, el intercambio de ideas y el aprendizaje colectivo” sostuvieron.