Mesa Solidaria y el Municipio iniciaron la campaña 2026 de “Tandil Solidario Abriga”

En el marco de las acciones destinadas a acompañar a las familias más vulnerables durante el próximo invierno, la Federación de Organizaciones Sociales Mesa Solidaria Tandil, junto a las instituciones que la integran y el Municipio de Tandil, puso en marcha una nueva edición del programa “Tandil Solidario Abriga”.

La iniciativa busca reunir donaciones de ropa de cama (acolchados, mantas, frazadas y sábanas), mobiliario básico de uso familiar y camperas. Este año, además, se recibirá tela polar, que será utilizada por el grupo de Manzaneras para confeccionar frazadas de manera voluntaria.

El programa se desarrolla desde hace más de 10 años y ha obtenido muy buenos resultados gracias al acompañamiento de la comunidad. Desde las instituciones organizadoras destacaron la importancia de continuar trabajando de manera articulada con el Municipio para optimizar recursos y fortalecer las respuestas ante las necesidades sociales.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones a los distintos puntos de recepción: Cámara Empresaria, Apymet, Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat (Av. Del Valle 757), estación de servicio Axion (Av. Santamarina y Sarmiento), Universidad FASTA, Mundo Cintas (San Martín 1292), Club Independiente, Club Los 50, Uncas Rugby Club, Los Cardos Rugby Club y NovaFarma (14 de Julio y Pinto, y Quintana 303).

La presidenta de Mesa Solidaria Tandil, Claudia Caballero, invitó a toda la comunidad a acompañar una vez más la campaña solidaria y destacó el compromiso de quienes colaboran cada año

“Queremos agradecer especialmente a las empresas, instituciones y voluntarios que se suman a esta iniciativa, porque gracias al trabajo conjunto podemos llegar a muchas familias que necesitan acompañamiento durante el invierno. Cada aporte, por pequeño que parezca, es muy importante y representa un gesto de solidaridad para quienes más lo necesitan”, expresó.

Además, Caballero adelantó que desde la organización se encuentran convocando a distintas barracas de Tandil para sumarse a una propuesta solidaria que permitirá transformar aportes económicos de los vecinos en kilos de leña destinados a familias que lo necesiten durante el invierno.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, Juliana Teerink, valoró el trabajo articulado que se sostiene con las organizaciones sociales y destacó la importancia de la participación comunitaria en este tipo de iniciativas.

“Estas campañas son posibles gracias al compromiso y la solidaridad de muchísimas personas e instituciones de la ciudad. El trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones permite llegar de manera más eficiente a las familias que atraviesan situaciones complejas durante el invierno”, señaló.

Además, remarcó que “en el último tiempo se ha registrado un aumento en los pedidos de asistencia, incluso de familias que cuentan con trabajo o algún ingreso, pero que igualmente tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas y llegar a fin de mes, lo que nos obliga a evaluar continuamente nuestras políticas públicas y presupuestarias”.

Desde la organización aclararon que la campaña únicamente recibe camperas, por lo que recomendaron acercar ropa y calzado a Cáritas, iglesias evangélicas, merenderos o comedores que realizan baratillos solidarios.

Personas en posible situación de calle

Juliana Teerink también explicó que el Municipio mantiene vigente el protocolo de actuación para personas en posible situación de calle que se implementó hace algunos años, con el objetivo de brindar una respuesta rápida y articulada ante este tipo de situaciones.

En ese sentido, detalló que este año, a partir del trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría de Protección Ciudadana, se incorporó la aplicación Centinela como nueva herramienta para dar aviso sobre posibles casos detectados en la vía pública.

“Con esta articulación se suma una primera intervención de Centinela en Territorio, lo que permite agilizar la detección y el abordaje inicial de las situaciones para luego activar los dispositivos de acompañamiento correspondientes”, indicó.