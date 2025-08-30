Mercedes – «Milei destruye la ciencia y la tecnología sin importarle el futuro de nuestro país»

La ciudad de Mercedes fue el punto de encuentro de dos actividades que reflejan la política del Ministerio de Desarrollo Agrario de impulsar la innovación, el agregado de valor y la diversificación productiva en el interior provincial.

Por la mañana, Javier Rodríguez abrió la Jornada Técnica de Innovación en el Cultivo de Batata, realizada en la Estación Experimental Mercedes, un espacio de investigación y extensión en fruticultura y horticultura que en los últimos años incorporó una biofábrica de micropropagación vegetal. Allí se producen plantas de batata y alcaucil libres de enfermedades, con ensayos ya iniciados para otras especies.

La jornada reunió a productores, técnicos, estudiantes y profesionales para intercambiar experiencias en biotecnología aplicada, manejo de cultivos y nuevas variedades, con la meta de entregar entre 40.000 y 50.000 plantines de batata para la campaña 2025/2026.

«La batata da grandes oportunidades para el agregado de valor y la generación de empleo. En nuestras chacras experimentales potenciamos la calidad productiva, para generar más y mejores alimentos bonaerenses», expresó Javier Rodríguez.

Y añadió: «Cuando hablamos de rinde, de productividad de un cultivo, muchas veces la afectación en términos históricos tiene que ver con cuáles son las condiciones en las que se producen, cuáles son las variedades que se llevan adelante y que brindan o no brindan determinados rendimientos y, por lo tanto, determinados resultados económicos. Por eso, para nosotros es clave que cuando hablamos de impulsar un determinado cultivo, lo que está atrás de todo eso es la ciencia y la tecnología».

En el marco del encuentro, el ministro fue contundente: «Milei destruye la ciencia y la tecnología sin importarle el futuro de la provincia de Buenos Aires ni del país. Sin embargo, en nuestra provincia seguimos invirtiendo en ciencia y tecnología para el agro».

Durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Desarrollo Agrario realizó una fuerte inversión para poner de pie el sistema de Chacras Experimentales, crear nuevas, fortalecer sus líneas de trabajo y el vínculo con los productores de cada región. En 2021 inauguró la primera biofábrica en la Chacra de Mercedes y actualmente se encuentra en obra la biofábrica de Miramar.