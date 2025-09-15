Mercedes – Javier Rodríguez en la 50ª Fiesta Nacional del Salame Quintero: «Celebramos la producción y el trabajo»

Mercedes fue el escenario de la inauguración de la 50ª edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero, un evento emblemático que combina tradición, cultura y desarrollo productivo. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó la apertura oficial este viernes, junto al intendente local, Juan Ustarroz, el embajador de la Fiesta, Eduardo Wado de Pedro y Francisco Dinova, director de Turismo de Mercedes.

A su vez, Javier Rodríguez participó de la entrega de reconocimientos a productores destacados. A continuación se llevó adelante la entrega de una placa a la familia de Útiles D’Andrea, miembro fundacional del festejo.

El evento continuará hasta el domingo 14 de septiembre, con shows de Teresa Parodi, La Chilinga y Barbarita Palacios, sumado a espacios gastronómicos, una feria artesanal, actividades para niños y degustaciones.

Javier Rodríguez: «Buscamos fortalecer la identidad bonaerense»

Por su parte, el ministro resaltó: «Celebramos 50 años de tradición con esta fiesta, un patrimonio de la provincia que une historia, cultura y economía local. Apoyar a los productores que mantienen viva esta tradición es garantizar empleo y arraigo en Mercedes».