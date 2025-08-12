Mecánica Daniel de Agustín Acuña, un servicio actualizado y moderno que crece día a día

Desde Junio de 2020 se sumaba a nuestra grilla de anunciantes y junto a su hermosa familia, son parte de nuestros afectos más próximos. Le agradecemos a Agustín Acuña, y con mucho gusto mostraremos y compartiremos con nuestros lectores los avances y progresos de una empresa de años, cuya tradición del rubro de mantiene con su hermano y papá, con notables mejoras e incorporación de la última tecnología.
Un servicio de última generación
Actualmente cuenta con el servicio de atención en inyección electrónica, diagnóstico computarizado, escáner multimarcas, tableros, frenos, suspensión y mecánica en general.
¿QUERES ANULAR LOS DPF, EGR Y DEMAS ?
CONSULTA HOY MISMO EN MECANICA DANIEL, DE AGUSTIN ACUÑA Y FAMILIA – BOUSSON Y 25 DE MAYO
ESCANER MULTIMARCAS Y DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO
Los interesados en pedir turnos, o efectuar cualquier consulta puede comunicarse a los celulares 2494-001121 y 2494-482296.
