MdP – Comerciante mató a un ladrón de 16 años durante un intento de robo en la avenida Champagnat

Un adolescente de 16 años murió baleado durante la madrugada de este domingo, luego de protagonizar un violento intento de robo junto a un grupo de cómplices en la zona de avenida Champagnat al 3500, en Mar del Plata. Otro joven, de 15 años, resultó herido y sufrió la pérdida de tres dedos.

El hecho ocurrió alrededor de las 4.30. Según fuentes judiciales, el adolescente de 16 años se habría abalanzado sobre una camioneta en la que se encontraba su propietario y, junto a otros cinco cómplices que aguardaban detrás, habría comenzado un forcejeo con el conductor con intenciones de sustraerle el vehículo.

El comerciante se encontraba dentro de la camioneta debido a que, según trascendió, estaba custodiando la zona luego de haber sufrido un robo durante el día anterior. En medio del enfrentamiento, habría descendido del vehículo y efectuado siete disparos.

Como consecuencia de la balacera, el adolescente de 16 años murió en el lugar, mientras que otro joven de 15 resultó herido y sufrió la pérdida de tres dedos. El comerciante fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. Según se confirmó, este lunes deberá declarar ante los Tribunales de Mar del Plata.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Además, las autoridades secuestraron el arma utilizada durante el episodio, mientras continúa la investigación judicial.

N. de la R; fuente Mar del Plata 24.