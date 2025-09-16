Matilda Belmartino, Milagros Vaqueiro y Agustina Morales las elegidas en la Fiesta del Ave de Raza 2025

#Rauch Felicitaciones Matilda Belmartino, Milagros Vaqueiro y Agustina Morales, nuevas embajadoras de la Fiesta Nacional del Ave de Raza.

En una noche llena de emoción y con una gran asistencia de público, se llevó a cabo la clausura de la 26ª edición de la Fiesta Nacional del Ave de Raza. El estadio municipal de fútbol fue el escenario perfecto para la designación de las nuevas soberanas:

Matilda Belmartino, representante de la Cooperativa Agropecuaria e Industrial de Rauch, es la primera embajadora de la 26ta edición de la Fiesta Nacional del Ave de Raza.

Milagros Vaqueiro, representante del Club Avícola Plymouth Rock Blanco, es la segunda embajadora de la 26ta edición de la Fiesta Nacional del Ave de Raza.

Agustina Morales, representante de la Cooperativa Eléctrica de Egaña, es la tercera embajadora de la 26ta edición de la Fiesta Nacional del Ave de Raza. Las elegidas serán quienes representen a la fiesta durante el próximo año. La elección fue muy reñida, con 14 participantes, y el jurado destacó la calidad y el carisma de todas las jóvenes.

La velada comenzó con números artísticos que pusieron el ambiente ideal para el gran momento. El público acompañó con mucha expectativa y, finalmente, la emoción se apoderó del estadio cuando se anunciaron las nuevas embajadoras.

Las nuevas soberanas por un año representarán a Rauch y reemplazan a Bianca Lacorén, Agustina Landivar e Hilda Florez.

N. de la R; fuente La Nueva Verdad de Rauch.