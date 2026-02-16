Mateo Gourriet jugará en Boca de Tres Arroyos / El talentoso volante deja Atlético

Su trayectoria

Mateo se destacó desde su paso por la selección juvenil de nuestra ciudad en 2018, y fue teniendo protagonismo en Sarmiento, para luego vestir la camiseta de Independiente de Tandil, oportunamente jugó en Defensores y en nuestra ciudad, jugó recientemente con la de Atlético donde fue figura en varios partidos y equipos, llegándole esta oportunidad para la continuidad de su carrera.

Con un dominio de la pelota muy especial, visión de juego y pegada excepcional, quedará en el recuerdo uno de los mas lindos goles de equipos de Ayacucho en los torneos regionales, como el que convirtiera en la reciente edición. Este tanto logrado con la parte externa del botín izquierdo, se clavó en el ángulo y haciéndose rápidamente viral.