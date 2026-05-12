Masiva marcha contra el recorte en Educación

Una amplia respuesta tuvo en Ayacucho la marcha federal contra el recorte en la educación que impulsa el gobierno de Javier Milei. Sectores de la política, docentes, alumnos, representantes de instituciones intermedias, comunidad en general, reunida para rechazar un modelo político actual que busca achicar gastos en un sector tan “nuestro”, tan vinculado a la ascendencia social.

Hubo discursos a través del micrófono abierto como del ex presidente de la UCR, el médico Esteban Ralli; el Presidente de la Juventud Peronista, Tomás Leiva; un documento del Partido Justicialista leído por la docente Débora Ispizúa, el payador Carlos Sferra, entre otros, además de danza y demás expresiones que fueron dando marco a la movilización.

Ocurre que, en este caso, la búsqueda de cesamiento de la Ley de Financiamiento Universitario que también afecta a las escuelas técnicas y agrarias recortando presupuesto, golpea transversalmente a la comunidad; y es por ello del reclamo generalizado.