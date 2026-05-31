Más clubes se suman a la campaña de firmas para defender la continuidad de Tandil en el régimen de Zona Fría

El Municipio de Tandil informó que un nuevo grupo de clubes se sumaron a la campaña de recolección de firmas para acompañar el reclamo ante el Senado de la Nación contra la posible eliminación de Tandil del régimen de Zona Fría.

Detalle de los nuevos lugares para firmar y sus horarios;

*Miguel Ochoa: Belgrano y 16 de febrero, Vela –

Sábado de 12:00 a 17:00 hs

* Excursionistas: Av. Actis e Independencia

Sábado de 10.30 hs a 18.00 hs

Domingo de 10.00 hs a 17.00 hs

* Predio Ibáñez (Gimnasia): Pedersen entre Los Ombúes y Los Robles

Sábado de 12.00 hs a 17.00 hs

Domingo de 10.00 hs a 17.00 hs

* La Florida: Aeronáutica Argentina 1598

Sábado de 12.00 hs a 17.00 hs

* Predio Centenario (Santamarina): Aeronáutica Argentina al 2400

Sábado de 12.00 hs a 17.00 hs

Domingo de 10.00 hs a 17.00 hs

* La Movediza: Jujuy 1146

Sábado de 12.00 hs a 15.30 hs

Domingo de 12.00 hs a 17.00 hs

* Independiente: Richieri y Juncal

Sábado de 12.00 hs a 17.00 hs

Domingo de 10.00 hs a 15.00 hs

* Damaso Latasa (Ferro): Av. Del Valle 1350

Sábado de 10.00 hs a 17.00hs

Domingo de 10.00 hs a 17.00 hs

* Liga Tandilense de Fútbol – Estadio San Martín

Av. Rivadavia 350

Viernes de 17.00 hs a 20.00 hs