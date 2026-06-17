Marita y WAVE te llevan a Calafate y Ushuaia en Febrero del 2027

Marita Aranda y WAVE Viajes te llevan al paraíso mismo, en el sur de nuestro país. Disfrutá del verano en la Patagonia con salida aérea grupal con coordinador, llegando a Calafate y Ushuaia. Salida el 5 de febrero de 2027.

La propuesta incluye aéreos con equipaje en bodega, 4 noches de alojamiento en Calafate con desayuno; y 3 noches de alojamiento con media pensión en Ushuaia. También excursión a los Parques Nacionales Los Glaciares y Tierra del Fuego.

Consultá con Marita en Murgier 1084 o al whastapp 2494 57 84 31.