Marita Aranda y WAVE entran en Vacaciones de Invierno

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Los destinos son: Cataratas con paseo de compras; Camboriú en Coche Cama; Buenos Aires con City Tour; Encantos Norteños con Valles Calchaquíes; Postales de Catamarca; Termas de Rio Hondo; San Martín de los Andes con nieve y paseos; Carlos Paz premium con Ansenuza y Mendoza con Potrero de los Funes y Merlo.