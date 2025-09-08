Marisa Darguibel de la LLA electa; «Estamos muy contentos con el resultado, iremos a buscar a los jóvenes»

Luego de una estupenda elección en el orden local, por la que accederá a dos bancas en su primera participación en Ayacucho, la LLA logra colocar en el HCD a ella y Leandro Angiolini.

Consultada por la 95.3 al finalizar la jornada indicó; «Estamos muy contentos con este resultado. No no hacemos cargo de la poca gente que fue a votar, nosotros no hemos estado en gobierno, son las fuerzas que han venido trabajando en política las que deben hacerse una fuerte autocritica porque esto es su responsabilidad».

Finalmente, destacó la participación de los jóvenes en apoyo a su candidatura y la fuerza política, e hizo hincapié en que irán en la búsqueda de muchos más de ellos, porque son el futuro y lo hace más firme y dan gran respaldo a lo que viene. Agradecemos a quienes nos acompañaron con su voto y porque todo salió muy bien».

Cantidad de votantes 9149

39 % Fuerza Patria – PJ 3565 votos

34 % Somos Bs As – UCR 3078 votos

26 % LLA 2360 votos

1,90 % Unión Liberal 110 votos

En blanco 645

BANCAS

Marcelo Bentaverry, Rosana Didio y Marco Santilli – Fuerza Patria – PJ

Gimena Forio y Emanuel Carlón – Acuerdo Cívico / UCR

Marisa Darguibel y Leandro Angiolini / LLA

Consejo Escolar

María Alejandra Etcheverry – Fuerza Patria

Juan Ignacio Casaux – Fuerza Patria

Aurelia Atela – Acuerdo Cívico