+ MARÍA VALERIA TRABELLA – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este lunes 29 de septiembre a la edad de 52 años, María Valeria Trabella. Su esposo Horacio Ojeda, su hija Antonella Ojeda, su padre Pedro Trabella, su madre Antonia Castillo; hermanos y sobrinos junto a demás familiares y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados hoy lunes hasta la 00 horas y previo oficio religioso para en sala velatoria, serán trasladados a la ciudad de Dolores para du posterior cremación. Hogar de duelo: Bousson 792.

Servicio a cargo de Compañía Principal.