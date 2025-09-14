+ MARÍA ALICIA GIRADO de TIBERIO – Q.E.P.D.

Falleció este domingo 14 de Septiembre en nuestra ciudad a la edad de 65 años, María Alicia Girado de Tiberio. Su esposo José Roberto Tiberio; sus hijos Luciano, Marcos, Augusto, Franco y Cecilia; sus hijos políticos Carolina, Nicolás, Clara y Julieta; sus madre Alicia Souverville; su hermano Roberto; su hermana política Graciela; sus nietos Enzo, Dante, Felipe, y Juliana; sus sobrinos Sergio y Melisa junto a demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal este lunes a las 10 horas previa misa de cuerpo presente en la Parroquia. Casa de duelo: Bousson 1048.

Servicio a cargo de Casa Urresti, San Martín 942.