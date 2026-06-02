Mardel Plata – Javier Rodríguez encabezó el primer Consejo Bonaerense del Trabajo

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, encabezó junto al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el primer Consejo Bonaerense del Trabajo, realizado en el marco del Congreso Bonaerense del Trabajo en Mar del Plata.

El Consejo es un ámbito institucional de discusión para el diseño de políticas públicas que incluye a representantes de los 135 municipios, cámaras empresariales y centrales obreras.

También participaron el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello; el secretario general de FATSA, Héctor Daer; los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky; de Navarro, Facundo Diz; de Pila, Sebastián Walker; de Salliqueló, Ariel Succurro; y el concejal de General Pueyrredon Gustavo Pulti, junto a representantes de gremios y sindicatos.

Durante su intervención, Javier Rodríguez destacó la importancia de generar ámbitos de discusión vinculados a la producción y el empleo y advirtió sobre el impacto de las políticas implementadas por el gobierno nacional.

“El gobierno de Milei ataca al mundo del trabajo”, afirmó el ministro. “Lo hace con su política económica, que destruyó casi 330 mil puestos de trabajo registrados y más de 24 mil empresas. Y también con su política laboral, basada en la ley de precarización que no tiene un solo artículo a favor de las y los trabajadores”, señaló.

Asimismo, el ministro afirmó que existe la necesidad de “plantear los debates necesarios acerca de un modelo que ponga en eje la fortaleza en la producción y el trabajo” y sostuvo que “tenemos la responsabilidad de generar esos debates de cara a lo que se viene”.

“Parte de este modelo de priorización de lo especulativo y de lo financiero es también un modelo de deserción nacional. Y eso se ve cuando el Estado nacional deja a las provincias aisladas”, señaló.