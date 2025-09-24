Maratón Pre «Juan Carlos Tinelli» – Este domingo 28-9, en Bolívar

BOLÍVAR – Maratón Pre Tinelli «Juan Carlos Tinelli»

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 10:30, en la Escuela Secundaria N° 6 Juan C. Bellomo de Bolívar.

Descripción: Con circuitos en las distancias 8 kilómetros competitivo y 4 kilómetros, participativo, además habrás estaciones de juegos para las infancias, música y parrilla. Inscripción arancelada. Organiza la Escuela Secundaria N° 6 Juan C. Bellomo y la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.instagram.com/secu6.bellomo/

www.instagram.com/gobiernobolivar/www.facebook.com/disfrutabolivar/?locale=es_LA

– www.bolivar.gob.ar

