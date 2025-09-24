Maratón Nacional de Lectura en la Biblioteca Manuel Vilardaga – Este viernes 26

Un año más la @bibliotecavilardaga llevará adelante en nuestra ciudad la Maratón Nacional de Lectura, dándole protagonismo a quienes desafían a nuestros personajes favoritos: los antagonistas.
Este viernes 26 en la Biblioteca.
Cada historia tiene dos caras. Cada aventura, un giro inesperado.
Porque la Maratón no es sólo un evento: es una invitación a leer en comunidad, a compartir en voz alta y a celebrar todo lo que la lectura despierta.
Sumate a este viaje con tus chicos y chicas, y descubramos qué más puede contarnos una historia cuando miramos también al otro lado del cuento…
