Mar del Plata – Una mujer se descompensó y chocó en la Av. Constitución

Una mujer de 72 años se descompensó mientras manejaba una camioneta en la avenida Constitución y chocó contra un poste de luz, por lo que fue trasladada de urgencia a una clínica para su pronta atención.
El accidente ocurrió esta tarde en avenida Constitución y Roffo. La mujer transitaba por Constitución a bordo de una camioneta Renault Duster cuando sufrió una descompensación, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste de luz. También rozó a otra camioneta que estaba estacionada de forma perpendicular al cordón.
Un llamado al 911 alertó a la policía y al Same sobre el siniestro y se dirigieron hasta el lugar. Allí encontraron a la conductora, que estaba descompensada. Una ambulancia la trasladó a la Clínica Luro, donde ingresó consciente, pero no en estado de lucidez a raíz de una convulsión.
