Mar del Plata – Una adolescente de 14 años falleció en una vivienda del barrio San José

TRÁGICA MUERTE EN MAR DEL PLATA

Una adolescente de 14 años falleció el pasado miércoles por la noche en una vivienda del barrio San José luego de sufrir una obstrucción en las vías respiratorias mientras ingería alimentos.

El dramático episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Laprida al 3000. Tras el llamado de emergencia, una ambulancia del SAME acudió rápidamente al lugar para asistir a la menor.

Según trascendió, los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente media hora e intentaron revertir la situación, pero no lograron desobstruir las vías aéreas.

Finalmente, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento de la adolescente en el lugar, generando profunda conmoción entre familiares y vecinos.

N. de la R; fuente Mar del Plata web.