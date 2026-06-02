Mar del Plata – Se conoció el fallecimiento de Eduardo Antonio Benedetti

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Eduardo Antonio Benedetti, un hombre cuya trayectoria marcó de forma indeleble la política, el sector productivo y el ámbito deportivo de Mar del Plata.

Benedetti fue un pilar fundamental del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Su actividad legislativa comenzó en 1973 como concejal y, tras el regreso de la democracia, continuó con una activa militancia que lo llevó a postularse a la intendencia de la ciudad y a la gobernación provincial. En 2001, en plena crisis social, reasumió bancca en el Concejo Deliberante, demostrando siempre su vocación por el consenso y el bienestar vecinal.

Su huella ejecutiva quedó firmemente plasmada en dos áreas clave:

👉 En la producción: Ejerció durante dos décadas como gerente de la UCIP (Unión del Comercio y la Producción), defendiendo firmemente el trabajo local.

👉 En el deporte: Al frente del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) hasta el año 2007, impulsó políticas públicas pioneras para que los deportistas juveniles de la ciudad contaran con el apoyo y los viajes necesarios para competir en igualdad de condiciones.

Desde NoticiasMDQ acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento.

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N. de la R; fuente Noticias MDP.

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