Mar del Plata – Repartidores retuvieron a dos jóvenes acusados de robar una moto de delivery

Repartidores persiguieron y retuvieron a dos jóvenes acusados de robar una moto de delivery.

El hecho ocurrió en el barrio Zacagnini, donde compañeros de una repartidora víctima del robo localizaron el vehículo y siguieron a los sospechosos hasta interceptarlos antes de la llegada de la Policía.

Los acusados, un joven de 18 años y una adolescente de 16, quedaron imputados por “robo agravado de vehículo dejado en la vía pública”. La motocicleta fue recuperada y será restituida a su propietaria.

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