152 años de Mar del Plata – Una multitud disfrutó del “alfajor gigante” en el Museo Mar

Por tercera edición consecutiva y en el marco del 152° aniversario de Mar del Plata, una multitud se acercó este domingo a degustar el “alfajor gigante” en el Museo MAR.

Miles de turistas y marplatenses pudieron degustar a la tarde el tradicional postre que alcanzó el peso récord de 720 kilos y 4 metros de diámetro. El evento forma parte de las actividades oficiales por el cumpleaños de la ciudad y busca poner en valor uno de los productos más representativos de la ciudad: el alfajor.

Año tras año, esta iniciativa, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros (STARPYH), convoca a miles de personas que se acercan para ser testigos de la elaboración y presentación de esta pieza única, que ya se convirtió en un clásico de los festejos de la ciudad.

“Somos pasteleros desde la cuna y hacer el ‘alfajor más gigante del mundo’ por tercer año consecutivo es un orgullo. También lo es para los marplatenses y los turistas. Deseamos esto, como todos los años: poder lograr el alfajor más grande y que el público se arrime”, aseguró José García, secretario general del STARPYH.

Y anticipó: “Estamos haciendo gestiones para ver si podemos figurar en el Libro Guinness de los Récords. Cumplimos todos los requisitos y vamos a terminar lográndolo, solo hay que esperar el proceso”.

La elaboración del alfajor de 720 kilos, que superó a los 640 kilos del año pasado, demandó dos semanas y media. En total, ocho pasteleros estuvieron a cargo de los trabajos.

“Es un desafío para nuestra escuela y para el Sindicato de Pasteleros estar acompañando cada año el aniversario de Mar del Plata. La logística para hacer el alfajor nos llevó entre 15 y 20 días”, comentó García, en diálogo con LA CAPITAL.

El titular de STARPYH indicó que la jornada lo puso “muy contento” y que la afluencia de público “superó las expectativas”.

Además, respecto a la preparación, comentó que participaron dos pasteleros de Córdoba y otro de Salta, con el objetivo de aprender cómo se hace el alfajor marplatense, que es distinto al de otras localidades.

En la misma línea, Lito Sánchez, maestro pastelero del STARPYH, precisó que en la primera semana de elaboración de esta pieza única se hicieron los bizcochos en placas.

“A la semana siguiente, agregamos el dulce de leche y lo pegamos, para que tenga un poco de humedad. Y hace tres días que el alfajor está bañado en chocolate”, comentó Sánchez.

Finalmente, en el Museo MAR se realizó el último baño al alfajor para luego concretar el tradicional corte. A lo largo de estas semanas, la preparación demandó entre 11 y 12 horas de trabajo para los pasteleros.

N. de la R; fuente La Capital de Mar del Plata.