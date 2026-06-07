Mar del Plata- Preocupación con los Súper Toledo

ALERTA EN MAR DEL PLATA: TRABAJADORES DE TOLEDO EN MOVILIZACIÓN.
El sindicato de Empleados de Comercio (@secza_comercio ) denunció ante el Ministerio de Trabajo el pago incompleto de los salarios de este mes.
Los empleados percibieron solo el 50% de sus haberes al cuarto día hábil. El viernes la empresa Toledo abonó un 20% adicional, pero todavía queda un saldo pendiente que afecta el bolsillo de cientos de familias marplatenses. #NoticiasMDQ #Toledo
Desde el gremio iniciaron asambleas informativas en las distintas sucursales de la ciudad. Por ahora no se afecta la actividad comercial, pero advierten: «De persistir el incumplimiento, no se descarta profundizar las medidas de fuerza».
El próximo miércoles a las 11:00 hs habrá una audiencia clave en la Delegación del Ministerio de Trabajo provincial para buscar una solución inmediata.
N. de la R; fuente Noticias Mar del Plata.
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