Mar del Plata- Preocupación con los Súper Toledo

ALERTA EN MAR DEL PLATA: TRABAJADORES DE TOLEDO EN MOVILIZACIÓN. El sindicato de Empleados de Comercio (@secza_comercio ) denunció ante el Ministerio de Trabajo el pago incompleto de los salarios de este mes.

#NoticiasMDQ #Toledo Los empleados percibieron solo el 50% de sus haberes al cuarto día hábil. El viernes la empresa Toledo abonó un 20% adicional, pero todavía queda un saldo pendiente que afecta el bolsillo de cientos de familias marplatenses.

Desde el gremio iniciaron asambleas informativas en las distintas sucursales de la ciudad. Por ahora no se afecta la actividad comercial, pero advierten: «De persistir el incumplimiento, no se descarta profundizar las medidas de fuerza».

El próximo miércoles a las 11:00 hs habrá una audiencia clave en la Delegación del Ministerio de Trabajo provincial para buscar una solución inmediata.

N. de la R; fuente Noticias Mar del Plata.