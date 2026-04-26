Mar del Plata – Nuevo robo en importante comercio refleja la inseguridad de este tiempo

Cuatro delincuentes, uno de ellos armado, asaltaron la bóveda de un comercio de artículos para el hogar y la construcción en la zona de Monseñor Zabala y Méndez de Funes de Milán, en el barrio López de Gomara.
Según trascendió, los ladrones llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok gris, redujeron a los guardias de seguridad y los obligaron a guiarlos hasta el sector de recaudación.
Aunque en un primer momento no encontraron lo que buscaban, finalmente lograron llevarse unos 300 mil pesos.
Tras el golpe, escaparon en el mismo vehículo, provocando algunos daños en el estacionamiento. Cuando la policía llegó al lugar, ya se habían dado a la fuga.
Hasta ahora no hay detenidos y la investigación sigue en curso. No descartan que se trate de los mismos autores de un hecho similar ocurrido días atrás en el barrio Libertad.
N. de la R; fuente Mar del Plata web.
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