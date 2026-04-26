Mar del Plata – Nuevo robo en importante comercio refleja la inseguridad de este tiempo

26 abril, 2026 Pablo Tusq destacados, Zonales y Regionales 0
Cuatro delincuentes, uno de ellos armado, asaltaron la bóveda de un comercio de artículos para el hogar y la construcción en la zona de Monseñor Zabala y Méndez de Funes de Milán, en el barrio López de Gomara.
🚐 Según trascendió, los ladrones llegaron en una camioneta Volkswagen Amarok gris, redujeron a los guardias de seguridad y los obligaron a guiarlos hasta el sector de recaudación.
💰 Aunque en un primer momento no encontraron lo que buscaban, finalmente lograron llevarse unos 300 mil pesos.
🏃‍♂️ Tras el golpe, escaparon en el mismo vehículo, provocando algunos daños en el estacionamiento. Cuando la policía llegó al lugar, ya se habían dado a la fuga.
🔎 Hasta ahora no hay detenidos y la investigación sigue en curso. No descartan que se trate de los mismos autores de un hecho similar ocurrido días atrás en el barrio Libertad.
N. de la R; fuente Mar del Plata web.

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