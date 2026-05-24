Mar del Plata – La carne se estabilizado en el valor, pero se consume menos

El secretario general del Sindicato de la Carne de Mar del Plata, Osvaldo Quiroga, aseguró en Radio Brisas que durante Mayo los precios lograron estabilizarse, aunque el consumo sigue mostrando signos de retroceso.
“Los precios se estabilizaron durante mayo, pero el consumo viene a la baja. Estamos viendo niveles similares a los de hace 30 años, cuando incluso había menos población”, afirmó Quiroga.
Desde el sector remarcan que el principal problema hoy pasa por la pérdida del poder adquisitivo de las familias y el impacto que eso genera en la actividad comercial y laboral.
N. de la R; fuente Radio Brisas.
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