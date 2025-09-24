Mar del Plata – Fin de semana con temporal de viento y lluvia que dejó sus huellas

La jornada del domingo se ve atravesada por un fuerte temporal de lluvias y vientos en Mar del Plata.

Aunque cesó el alerta naranja por tormentas que comprometió a la tarde noche del sábado, este 21 de septiembre rige un alerta amarillo por vientos, dado que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó ráfagas de hasta 70 km por hora.

Los vientos comenzaron a hacer estragos en la ciudad y uno de los primeros perjudicados fue un vehículo que se encontraba estacionado en el barrio Caisamar, concretamente en Joaquín V. González y Sagastizábal.

mi8.com.ar N. de la R; fuente POR MI8Más info en