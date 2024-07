Mar del Plata – “Ciudad del vermut”: impulsan proyecto para apoyar a productores artesanales

El bloque de concejales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ordenanza para promover e impulsar la elaboración de vermut artesanal en el partido.

En los últimos años hubo un resurgimiento de los vermut en la ciudad, pero se trata de una actividad que no se encuentra regulada, por lo que desde el bloque remarcaron la importancia de “garantizar la expansión de sectores productivos” en la ciudad.

El bancada que preside Mariana Cuesta trabajó el proyecto junto a distintos productores de vermut en la ciudad. Los emprendedores transmitieron la importancia de adecuar la normativa para garantizar la habilitación de sus plantas y comercializar los productos.

Los ediles remarcaron que el proceso de elaboración del vermut a escala artesanal no supone riesgos para la seguridad, salubridad e higiene de la población. Esto permite generar un rubro y una clasificación industrial que resulte admisible en zonas mixtas, como resultado de su compatibilidad con el uso residencial.

La iniciativa busca crear el Régimen de Promoción en la Elaboración, Distribución y Comercialización de Vermut de Producción Artesanal. Establece las producciones alcanzadas para la categoría de producción artesanal: no incluye la fermentación del mosto; se realiza con equipos que generan una potencia instalada de hasta quince HP; el volumen almacenado de alcohol es de hasta 500 litros; la cantidad de mano de obra ocupada en la planta es de hasta diez operarios; no genera residuos sólidos inorgánicos, efluentes líquidos, ni emisiones gaseosas, y la superficie afectada a la actividad no supera los mil metros cuadrados.

Los establecimientos que cumplan con todos los requisitos podrán incorporar un área de degustación, comercialización y promoción del producto. Para ello tendrán que tener un área independiente, como mínimo, de 16 metros cuadrados. De aprobarse la ordenanza, aquellas unidades productivas que se sumen al nuevo régimen tendrán 100% de exención de la Tasa por Inspección Seguridad e Higiene durante el primer año; 50% de exención de la Tasa por Inspección Seguridad e Higiene durante el segundo año, y 25% de exención de la Tasa por Inspección Seguridad e Higiene durante del tercer al quinto año.

Finalmente, la propuesta incluye la creación de la Fiesta del Vermut Marplatense, que se realizaría todos los años con el objeto de promover la industria. El Ejecutivo establecería la fecha y tendrá a su cargo la organización, realización y difusión, mientras que el financiamiento se haría con recursos del Fondo de Promoción Turística.