Macabro: encontraron en Rauch un feto de un bebé en una bolsa

En un hecho macabro que impacta en la vecina ciudad de Rauch, encontraron un feto en una bolsa. La Policía trabaja en el caso.

El comisario Gabriel Sosa no proporcionó información y adujo que fue a solicitud de la Fiscalía. El funcionario comunicó que por orden del fiscal recién este viernes «se brindarán algunos detalles del hecho que se investiga» relacionado al hallazgo del feto.

De acuerdo a la información publicada por los colegas de La Nueva Verdad de Rauch, el hallazgo se produjo en el interior de una caja cuando era transportado a bordo de un vehículo, motivando la intervención de las autoridades policiales.

Si bien las autoridades policiales prefirieron resguardar información respecto al caso, fuentes judiciales le adelantaron a La Nueva Verdad de Rauch que el caso está siendo investigado. Un vehículo quedó secuestrado y una mujer está a disposición de la Justicia.

Según los primeros detalles, el caso fue caratulado Averiguación de Ilícito y es la Policía Científica la que trabaja en la investigación.

Según los primeros datos, “se trataría de un feto humano de unos seis meses de gestación”. Al parecer todo se inició cuando un hombre que trabajaba en su vivienda, advirtió la presencia de un perro que tiraba de una bolsa en el interior de un patio de una casa contigua situada en Barrio UDER.

El hecho, al parecer llamó la atención del hombre, quien informó a la dueña de la casa sobre el episodio. Según los investigadores, “la mujer tomó una bolsa de consorcio, cargó la bolsa con restos y depositó el contenido dentro de una caja, la que ubicó en el auto”.

Fue allí cuando interviene la Policía. Intercepta el coche, hallando posteriormente en el interior el feto con los restos humanos.

