«MA – JU, Arte Papel» presenta; para regalar o anticiparte al Día del Niño…Imágenes de Yeso para Pintar

Un poquito de color, creatividad y diversión 🎨✨ con el emprendimiento de la profesora de arte Juana Tusq
Preparamos estos hermosos kits de imanes de yeso para pintar 🤍
Cada kit incluye todo lo necesario para empezar: 🖌️ pincel
🎨 pinturas
🧲 imanes de yeso
Hay diferentes diseños para elegir: animalitos, frutas, vehículos, unicornios y muchos más 🦄🍓🚜🚗
Una propuesta sencilla y entretenida para que cada uno pueda crear su propio imán.
¿Cuál elegirías vos? 😍
Comunicate con Juani al 249 – 4 214590
Emprendedor
📍Ayacucho – Mar del Plata
Diseño/ impresión |Papelería creativa|
Souvenirs y mucho más
Por @cianoporjuana
Comentarios