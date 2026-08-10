«MA – JU, Arte Papel» presenta; para regalar o anticiparte al Día del Niño…Imágenes de Yeso para Pintar

Un poquito de color, creatividad y diversión 🎨✨ con el emprendimiento de la profesora de arte Juana Tusq

Preparamos estos hermosos kits de imanes de yeso para pintar 🤍

Cada kit incluye todo lo necesario para empezar: 🖌️ pincel

🎨 pinturas

🧲 imanes de yeso

Hay diferentes diseños para elegir: animalitos, frutas, vehículos, unicornios y muchos más 🦄🍓🚜🚗

Una propuesta sencilla y entretenida para que cada uno pueda crear su propio imán.

¿Cuál elegirías vos? 😍

Comunicate con Juani al 249 – 4 214590

Emprendedor

📍Ayacucho – Mar del Plata



Diseño/ impresión |Papelería creativa|



Souvenirs y mucho más