«MA – JU, Arte Papel» presenta; para regalar o anticiparte al Día del Niño…Imágenes de Yeso para Pintar

10 agosto, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

 Un poquito de color, creatividad y diversión 🎨✨ con el emprendimiento de la profesora de arte Juana Tusq

Preparamos estos hermosos kits de imanes de yeso para pintar 🤍

Cada kit incluye todo lo necesario para empezar: 🖌️ pincel

🎨 pinturas

🧲 imanes de yeso

Hay diferentes diseños para elegir: animalitos, frutas, vehículos, unicornios y muchos más 🦄🍓🚜🚗

Una propuesta sencilla y entretenida para que cada uno pueda crear su propio imán.

¿Cuál elegirías vos? 😍

Comunicate con Juani al 249 – 4 214590   

Emprendedor
📍Ayacucho – Mar del Plata

Diseño/ impresión |Papelería creativa|

Souvenirs y mucho más

 

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*