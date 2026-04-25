Luz Quimey Cora, se encuentra en el CENARD para competir en los panamericanos del 8 y 10-5

Así la despidió su agrupación Fénix; «Buen viaje, Quimey! Nos reunimos para saludar y brindarle nuestro máximo apoyo a Luz Quimey Cora, quién ya se encuentra en el CENARD, concentrando junto a la delegación Argentina que nos representará próximamente en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, en Río de Janeiro, Brasil
En ésta ocasión, la atleta Fénix tendrá dos actuaciones, el viernes 8 de Mayo por el campeonato Panamericano Sub 21, y el domingo 10 del Panamericano Open.
Desde aquí, le deseamos el mayor de los éxitos, toda la familia Fénix está con vos, Quimey!!
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