Luz Quimey Cora, se encuentra en el CENARD para competir en los panamericanos del 8 y 10-5

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Así la despidió su agrupación Fénix; «Buen viaje, Quimey!os reunimos para saludar y brindarle nuestro máximo apoyo a Luz Quimey Cora, quién ya se encuentra en el CENARD, concentrando junto a la delegación Argentina que nos representará próximamente en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, en Río de Janeiro, Brasil