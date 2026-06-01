Lunes 22 de Junio – Concurso «Dulce Tradición» por el 160° aniversario de Ayacucho

En el marco del 160° Aniversario de Ayacucho, se invita a todos a ser parte de una propuesta que celebra los sabores, las recetas y las tradiciones que nos unen como comunidad. ❤️

📅 Lunes 22 de Junio

👩‍🍳 Habrá 3 categorías:

▪ Infantil

▪ Adolescentes y Adultos

▪ Instituciones

🏅 Premiación a las mejores tortas

📍 Inscripción abierta hasta el 12/6, de 8 a 18 hs, en Casa de la Cultura o en La Vieja Usina (retirar ficha de requisitos).

Una oportunidad para compartir creatividad, pasión por la pastelería y disfrutar juntos de una tarde especial. 🙌

Agradecemos la colaboración de Martina Cestona.