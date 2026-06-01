Lunes 1ero de Junio de 2026 – El Club Defensores festeja su 108° aniversario

El Club Defensores de Ayacucho, cumple este lunes 1ero de Junio 108 años de vida. Una vez más y en esta situación tan especial tras la pandemia mundial, saludos familia “tricolor” y a todos sus jugadores, deportistas, dirigentes e hinchas que durante todo este tiempo han tenido la firme convicción que un club, que respira deportes y vida social tiene que seguir adelante. Durante todo este tiempo, con esfuerzo y constancia siguieron manteniendo a la institución a pesar de las dificultades.

La entidad tuvo su primer cancha de fútbol hacia el año 1924, donde alquiló un terreno y levantó un reducido escenario, y en 1927 se traslada a la manzana de la antigua chacra de las hermanas Balestra, lugar donde hoy se encuentra ubicada la Escuela «Domingo F. Sarmiento», donde funcionan Inicial, Primaria, Secundaria, Nocturno y el I.S.F.DyT Nro 87.

Esa sería su cancha hasta 1939, año en que la Liga Ayacuchense de Fútbol establecería ese recinto como la cancha oficial de nuestro fútbol y Defensores en 2017 vuelve a tener cancha propia después de 78 años, recién el pasado 29 de abril de 2017.

A fines de la década del 80′, tres visionarios defensoristas, los recordados Juan Fernando Amodeo y José Giangiobbe, más Carlos Malvestitti adquieren para el club por siete millones y medio de australes, un predio de 4 hectáreas que antiguamente había sido la cava y horno de ladrillos de la familia Langhi, con la idea de levantar en un futuro la cancha del tricolor.

Concretada la operación, mucho se trabajó para rellenar la parte del terreno donde hoy se encuentra la cancha. Quinientas camionadas de tierra fueron necesarias para rellenar la misma y el producido de la venta de cierta parte del monte ayudó, para que las finanzas tricolores no quedaran «en rojo» ante tamaña inversión.

Muchos meses de esfuerzo llevó el desmonte de los terrenos, más camiones con tierra para relleno, retroexcavadoras, tractores, palas mecánicas y motoniveladoras para ir dando forma a un sueño en tres colores y cambiando la fisonomía de un recinto que actualmente luce su mejor cara, habiéndose sumado vestuarios, gran parte de la iluminación y canchas de césped sintético. Originalmente allí, la familia Langhi moldeaba sus ladrillos en los comienzos de un Ayacucho que estaba por hacerse.

El recordado dirigente José Giangiobe contó oportunamente al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar que días enteros les llevó rellenar esos terrenos, pero las divisiones inferiores comenzaron a jugar allí el sábado 10 de Mayo de 2014. Desde entonces con la colocación del alambrado perimetral correspondiente, se fueron haciendo mejoras como para albergar a todas las divisionales de la Unión Regional Deportiva, tal como enumerábamos anteriormente.

En 2025, logró el esperado ascenso a primera «A» en un nuevo logro del equipo comandado por Marcos Schwindt Bengochea quién se ganó la confianza y el respeto de los hinchas tricolores, volviendo a tener protagonismo importante en la URD, volviendo a poder disputar los clásico ante Atlético y Sarmiento, jugando en un gran nivel.

Se cumplen 108 años, y en recuerdo aparecen hombres y mujeres que se vieron identificados con los colores toda su vida. Las reuniones sociales, cumpleaños, aniversarios y las distintas disciplinas mantuvieron a la entidad como lo hacen actualmente un grupo de gente pujante y que apuesta a futuro, el tricolor se mantiene, hay contratiempos, dificultades, hubo robos que lo perjudicaron seriamente…Pero la pasión, el amor por los colores y la institución, y el cariño por lo que se hace están intactos…FELIZ ANIVERSARIO Defensores de Ayacucho.

N. de la R; Agradecemos a la Liga Ayacuchense, Historia del Fútbol Ayacuchense, Club Defensores, y archivos propios.