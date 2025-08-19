Luego de Picot, Atlético tendrá su cancha suspendida por tiempo indeterminado

Luego de lo que fue el caótico partido que Atlético perdió 2 a 1 contra UNICEN y en donde el árbitro tandilense Matías Picot le expulsara a 8 jugadores, suspendiéndose el partido por inferioridad numérica, la APREVIDE habría sancionado la institución albirroja suspendiéndole la cancha para los partidos de local Atlético por tiempo indeterminado. Por lo tanto, en la venidera fecha donde el equipo ayacuchense define con Gimnasia la primera mitad de la URD, será en el Estadio Municipal.

Info FM95