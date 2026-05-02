Luciano Ciganda es telonero de Ricardo Arjona en el Movistar Arena

El artista ayacuchense Luciano Ciganda atraviesa un momento clave en su carrera: esta concretando una serie de presentaciones conocidas como «telonero», en la etapa previa al comienzo de cada show de Ricardo Arjona en el Movistar Arena.

Ciganda compartirá escenario junto a «El Purre», en lo que será la apertura de los primeros seis shows del reconocido artista guatemalteco. Arjona tiene previsto realizar un total de 13 presentaciones en el emblemático recinto porteño, en el marco de una gira que ya genera gran expectativa entre sus seguidores.

La participación de Ciganda en un escenario de esta magnitud no solo representa una oportunidad profesional de alto impacto, sino también un motivo de orgullo para Ayacucho, que ve a uno de sus artistas proyectarse a nivel nacional e internacional.

Con esta experiencia, Luciano Ciganda continúa consolidando su camino en la música, sumando visibilidad y reafirmando su crecimiento dentro de la escena artística.

N. de la R; fuente Multimedios Ayacucho.