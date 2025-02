Lucas Oliferuk jugará en Camioneros – La palabra del «Chino» Guzmán

Así lo anunció en redes sociales, nuestro convecino y entrenador de fútbol Hugo Guzman; «Lucas Oliferuk después de una exhaustiva prueba de 20 días, logró la ansiada meta de jugar en un club de Bs As. En este caso camioneros, club AFA. Me decías que te enseñará el camino, te acompañe siempre, te dije que va a ser duro pero no imposible. Hoy a los 16 años está trabajando para ser futbolista. El 26 va a hacer un mes que estás solo, en una pensión particular en Liniers. Ahora empezás la escuela otro desafío y lo lograras. Siempre estaremos acompañándote. Son los primeros pasos…Lograste ver un partido de primera en cancha de Vélez, otro sueño cumplido. Mí meta siempre fue masculino como femenino, demostrar que nada es imposible, solo invertir en sueños».

