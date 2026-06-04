Lucas Bayala, en la Clase del TP – “La premisa es seguir en la pelea y lograr el triunfo necesario”

Luego de conseguir su primer podio de la temporada 2026 en la Clase Uno del Turismo Pista, Lucas Bayala analizó el trabajo realizado durante el fin de semana del 20 y 21 de mayo en San Jorge y destacó tanto el resultado obtenido como el funcionamiento del nuevo proyecto que encaró junto a su grupo de trabajo.

El piloto de Tandil finalizó tercero en la final correspondiente a la cuarta fecha del campeonato, un resultado que le permitió sumar fuerte para el certamen y avanzar hasta el quinto puesto de la tabla de posiciones.

Sin embargo, más allá del podio, Bayala puso el foco en el desafío que significó el debut de su propia estructura en la atención del Fiat Uno, una experiencia que consideró positiva y que dejó importantes conclusiones de cara a las próximas competencias.

“El balance del fin de semana fue muy bueno, pudimos sumar puntos fuertes. Además, esta fue nuestra primera experiencia armando el auto con todo mi grupo de gente, sumado al asesoramiento que nos brinda Roberto Pico. Aprobamos el examen en San Jorge”, expresó.

A pesar de la satisfacción por el resultado, el tandilense remarcó que todavía hay aspectos por mejorar para pelear de igual a igual con los principales referentes de la categoría.

“Sabemos que tenemos que esforzarnos para estar un poco mejor, ya que los autos que son protagonistas tienen algo más”, señaló.

Con la próxima fecha en el horizonte, Bayala ya tiene claro cuál será el objetivo para seguir descontando puntos en el campeonato.

“Ya tenemos la mente puesta en Rosario, donde la premisa será seguir metidos en la pelea y tratar de lograr el triunfo, que nos sirve para el campeonato y que también nos va a permitir descontar”, concluyó.

N. de la R; Luis O. Sánchez / Vertigo Motorsport – Tandil.