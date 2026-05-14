LPF a semifinales; Belgrano, Argentinos Jrs, River Plate y Rosario Central

Quedaron definidos las semifinales del Torneo Mercado Libre 2026;

Martes 12 de mayo

Belgrano (5°B) 2 – 0 Unión (8°A)

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá

Árbitro Asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Salomé Di Iorio

Argentinos (3°B) 1 – 0 Huracán (7°B)

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro Asistente 1: Pablo González

Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Diego Ceballos

Miércoles 13 de mayo

Rosario Central (4°B) 2 – 1 Racing (8°B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Adrián Delbarba

River (2ºB) 2 – 0 Gimnasia (6° B)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Iván Núñez

Las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.

N. de la R; fuentes LPF y La Nación.