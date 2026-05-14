LPF a semifinales; Belgrano, Argentinos Jrs, River Plate y Rosario Central

Quedaron definidos las semifinales del Torneo Mercado Libre 2026;
Martes 12 de mayo
Belgrano (5°B) 2 – 0 Unión (8°A)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro Asistente 1: Diego Bonfá
Árbitro Asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Salomé Di Iorio
Argentinos (3°B) 1 – 0 Huracán (7°B)
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro Asistente 1: Pablo González
Árbitro Asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Diego Ceballos
Miércoles 13 de mayo
Rosario Central (4°B) 2 – 1 Racing (8°B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro Asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro Asistente 2: Pablo Acevedo
Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Adrián Delbarba
River (2ºB) 2 – 0 Gimnasia (6° B)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro Asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Iván Núñez
Las instancias de Cuartos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas.En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.
N. de la R; fuentes LPF y La Nación.
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