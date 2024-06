Los Pumas jugarán un torneo de rugby que nadie esperaba contra las potencias

La sede en la que jugarían Los Pumas, por un acuerdo millonario, un novedoso torneo ante las principales potencias del rugby mundial.

Los Pumas: la sorpresiva sede en la que se jugaría la definición de la nations Cup.

A partir de 2026, el rugby tendrá una nueva competencia internacional con la Nations Cup y la misma podría tener una sede inesperada para el mundo de la pelota ovalada. El torneo, que tendrá integrantes del Seis Naciones, SANZAAR (Los Pumas la integran), más Japón y Fiji se definiría en la etapa final en Qatar, luego de un acuerdo multimillonario del país asiático con la World Rugby.

A fines de 2023, la casa madre de este deporte aceptó la creación de un flamante campeonato con inicio en 2026 con 24 equipos, divididos en dos categorías. Más allá de que el mismo contaría con distintos escenarios y se desconocen los detalles finales, el medio inglés The Telegrpah informó que Qatar se encuentra a un paso de cerrar un acuerdo por ocho años para ser anfitrión de la fase final de la Nations Cup.

Dicho medio, además, reveló que el Comité Supremo de Qatar cuenta con un período de exclusividad de dos meses para negociar con el Seis Naciones y SANZAAR, las dos uniones que impulsaron el torneo. En la misma línea, desde Inglaterra señalaron que Qatar, incluso, ya habría presentado el mes pasado sobre la mesa una propuesta de organizar una fase final de seis encuentros, que se disputarían en tres días en múltiples sedes de Doha, capital del país.

En la misma línea, la idea de los qataríes es que los encuentros se disputen en estadios como el Lusail Stadium (donde Argentina se consagró campeón del mundo en 2022 en fútbol) y adelantaron que existen varias empresas de primer nivel interesadas en trasladar la etapa final en el Qatar Airways, Qatar National Bank y Qatar Energy. La propuesta, que ya analizan las uniones involucradas, también tiene un punto particular: el equipo europeo mejor clasificado tras los seis partidos de la fase de grupos chocaría ante el primero del hemisferio sur, en una gran final para determinar al campeón. Por su parte, el segundo clasificado del Seis Naciones se enfrentaría ante el segundo del hemisferio sur y así sucesivamente, mientras que la final se llevaría a cabo en el Lusail Stadium.

Aunque todavía las partes se encuentran en plena negociación, el diario inglés, que suele dar informaciones que luego se confirman con el tiempo, manifestó que World Rugby participa de manera activa en las negociaciones hasta apoyaría la propuesta. Sin embargo, la decisión final la tomará SANZAAR.

Los Pumas perdieron en la final del Seven de Madrid frente a Francia

Qué equipos integrarían la Nations Cup de rugby

Los equipos que formarán parte de la Nations Cup serán: Argentina, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda (Rugby Championship), Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Italia, Irlanda (Seis Naciones) y dos invitados seleccionados por SANZAAR, que serían Fiji y Japón, para conformar el Tier 1. Además de las consideradas «potencias», habrá una segunda división llamada Challenger Series, compuesta por naciones que actualmente ocupan los puestos 13 a 24 en la clasificación de World Rugby: Portugal, Georgia, Samoa, Tonga, Uruguay, Estados Unidos, España, Rumania, Namibia, Chile, Canadá y Hong Kong.

Sobre esta última categoría, contará con un sistema de ascensos y descensos entre ambas divisiones, pero recién a partir de 2030. Los dos equipos que terminen primeros en su grupo de la Challenger Series, deberán jugar unos play-offs contra los seleccionados clasificados en último lugar en la Nations Cup.

El calendario de los Pumas para 2024

Test matches ventana de julio

6 de julio – Los Pumas vs. Francia, en el Malvinas de Mendoza a las 16

13 de julio – Los Pumas vs. Francia, en Vélez, Buenos Aires, a las 16

20 de julio – Uruguay vs. Los Pumas, en el Campus de Maldonado, a las 16

Rugby Championship 2024

10 de agosto – All Blacks vs. Los Pumas, en Wellington a las 4.05

17 de agosto – All Blacks vs. Los Pumas, en Auckland a las 4.05

31 de agosto – Los Pumas vs. Australia, en el UNO de La Plata a las 16

7 de septiembre – Los Pumas vs. Australia, en Colón de Santa Fe a las 16

21 de septiembre – Los Pumas vs. Sudáfrica, en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 18

28 de septiembre – Sudáfrica vs. Los Pumas, en Nelspruit a las 12.05

Test matches ventana de noviembre (sedes a confirmar)

9 de noviembre – Italia vs. Los Pumas

16 de noviembre – Irlanda vs. Los Pumas

23 de noviembre – Francia vs. Los Pumas

Las sedes en las que jugarán los Pumas

El debut del año para los Pumas será en la ventana de julio nada más ni nada menos que ante Francia, que en la actualidad es un rival top. El rival histórico de Argentina llegará al país luego de su última gira en 2016 para jugar dos partidos: el primero se dará el sábado 6 de julio en el estadio Malvinas Argentinas en la ciudad de Mendoza, mientras que el segundo se realizará siete días después, el 13, en Vélez.

Luego, para lo que será la culminación de la primera etapa de choques oficiales se llevará a cabo el 20 del mismo mes frente a Uruguay, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado), en condición de visitante. La última vez que los argentinos se midieron contra Los Teros fue el 16 de mayo de 2015, meses antes de la Copa del Mundo, con victoria para la «Albiceleste» por 36-14.