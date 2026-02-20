Los gremios docentes ratificaron el paro del 2 de Marzo contra “el ajuste” de Kicillof

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmó el paro del 2 de Marzo en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo.

El conflicto salarial había escalado la semana pasada luego de que los maestros rechazaran el aumento del 3 % propuesto por el gobierno de Axel Kicillof.

Como contrapartida, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) lanzó la medida de fuerza para el comienzo de clases.

Desde SUTEBA también rechazaron la cifra elevada por la Provincia, y este jueves suscribieron a la huelga, al igual que el resto de los gremios que conforman el FUDB.

Los maestros adelantaron que el paro buscará visibilizar el reclamo por un “urgente aumento del salario” y el “normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA”.

Asimismo, rechazaron “la sobrecarga laboral” bajo la consigna “no al ajuste educativo”.

N. de la R; fuente AN Digital y FUDB.