«Los Chirimbolos» este viernes a las 19-30 se presentan en la Sociedad Rural con nuevo look

Los propios protagonistas así lo anunciaron en sus redes; «Hola queridos amigos, con mucho placer y alegría quiero comunicarles y a la vez invitarlos para este viernes a las 19,30 en la Sociedad Rural estaremos presentando nuestro espectáculo familiar en el escenario de los Micro empresarios. Esta vez no estaremos como payasos, vamos con nuevo look pero siempre apuntando al humor familiar. Los esperamos, será a la gorra así que los esperamos por qué hace mucho que no nos vemos, no nos fallen hasta luego…!!!

